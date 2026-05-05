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Wohnquartier Projet neuf a hadera le parc

Chadera, Israel
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ID: 36210
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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Mardochee Khayat bietet Ihnen, in einem neuen Projekt in einer der besten Viertel von Hadera zu leben. Die Konstruktion mit architektonischem Design bietet Ihnen, in einem Komplex von zwei Gebäuden am Fuß einer kommerziellen Galerie zu leben, wo schöne Schilder anwesend sein werden. Sie wollen in einer ruhigen Straße leben und direkt im Park ist dieses neue Projekt für Sie gemacht. Es gibt mehrere Gründe, warum das Leben im Hadera Park attraktiv sein kann. Zunächst bietet der Park selbst eine schöne natürliche Umgebung, in der Sie sich entspannen, spazieren gehen und die Natur genießen können. Es kann sehr angenehm sein, in der Nähe eines so großen Grünraums zu leben. Darüber hinaus ist das Gebiet Hadera Park in der Regel ruhig und friedlich, so dass es ein idealer Ort für Familien oder Menschen, um dem Trubel der Stadt zu entkommen. In Bezug auf Annehmlichkeiten ist die Nachbarschaft oft gut ausgestattet mit Schulen, Geschäften und Dienstleistungen in der Nähe. So können Sie von einfachen Zugang zu allem, was Sie täglich benötigen profitieren. Kurz gesagt, das Leben im Hadera Park Bezirk bietet eine angenehme natürliche Umgebung, eine ruhige Umgebung, Annehmlichkeiten in der Nähe und gute Zugänglichkeit zu anderen Bereichen Israel. Nehmen Sie Ihr Auto und Sie werden bei 30 Minuten von Tel Aviv 30 Minuten von Haifa 10 Minuten vom Strand von Hadera Projektmerkmale Schöne Doppel-Lobby dekoriert von Architekten für maximale Privatsphäre der Eigentümer. Ein Fitnessstudio, schöner hängender Garten Drei Aufzüge inklusive chabbatic Ein klarer Blick auf die ersten Etagen. Projekt mit Bankgarantie Dauer des Baus 3 Jahre Baubeginn geplant für Dezember 2024 Jede Wohnung ist mit einem privaten Parkplatz und einem Keller verkauft Hohe Standleistung Merkmale der Wohnung Boden im ganzen Haus 80x80 Zubereitung für Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Montageventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Mehrere Wohnungen zum Verkauf 3 Zimmer Oberfläche 83,5m2 + 7,2m2 Terrasse 4 Zimmer Oberfläche 106m2 +15,2 m2 Terrasse 5 Zimmer Oberfläche 127m2 + 25,8m2 Terrasse

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