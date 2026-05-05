  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Penthouse de reve

Wohnquartier Penthouse de reve

Jerusalem, Israel
von
$1,71M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36299
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Emanuel Zisman, 20

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Har-homa, Shlav Guimel, sehr schönes Gebäude der Qualität, 2 Aufzüge einschließlich Shabbat, im 8. Stock. Katalog-Wohnung, einzigartig, sehr gut arrangiert und geschmackvoll. 173 m2 Netz auf einem einzigen Tablett, 6 Zimmer, Deckenhöhe von 3 m, hell, 4 Orientierungen, Wohnzimmer Küche sehr geräumig, hervorragende Mirpeset von 80 m2, (souccah) auf einem atemberaubenden Blick, exponiert Osten (nicht windig), Erlaubnis für Schwimmbad, Außenküche, 2 Elternsuiten einschließlich einer mit einer schönen Terrasse, 3 Badezimmer + WC, schöne Aufbewahrungsschränke in der gesamten Wohnung, 2 Parkplätze und ein Keller.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet rue daniel bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,95M
Wohnviertel Appartement dexception a vendre a ashdod quartier youd bet
Aschdod, Israel
von
$1,12M
Wohnviertel Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Chadera, Israel
von
$10,00M
Wohnviertel Appartement renove rue yeshurun tel aviv a proximite de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,09M
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$473,200
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse de reve
Jerusalem, Israel
von
$1,71M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Netanya projet neuf centre ville
Wohnviertel Netanya projet neuf centre ville
Wohnviertel Netanya projet neuf centre ville
Wohnviertel Netanya projet neuf centre ville
Wohnviertel Netanya projet neuf centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Netanya projet neuf centre ville
Wohnviertel Netanya projet neuf centre ville
Netanja, Israel
von
$3,01M
Projekt Zangville — Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Khayat freut sich, ein exklusives Projekt in idealer Lage im Stadtzentrum von Netanya, auf der sehr ruhigen und gefragten Rue Zangville präsentieren. Dieser Bereich profitiert von allen Vorteilen des S…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Alle anzeigen Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Wohnviertel Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$980,200
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig in jedem Detail für ein …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
von
$1,66M
VERKAUF Ewiger Meerblick • Hoher Stock • Architekturdekoration Dieses außergewöhnliche Mini-Penthouse befindet sich in einem der begehrtesten Gegenden von Bat Yam, in der Nähe des Meeres, der Geschäfte und des Transports, und bietet ein hochwertiges Wohnklima, hell und elegant, mit Panoram…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen