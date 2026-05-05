  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bien agence

Wohnquartier Bien agence

Aschkelon, Israel
von
$777,400
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36134
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
??????? Verkaufen – Renoviertes Haus in Neve Dkalim, Ashkelon Charmantes Haus auf einer Ebene 3 Zimmer, erweitert in 4 Zimmer, komplett renoviert????? ✅ Land von 220 m2 ✅ Strategisches Viertel: am Ausgang der Stadt und in der Nähe des neuen Stadtteils Ir Ayin ✅ Ruhige und familiäre Umgebung ✅ Ideal für eine Familie oder Investition Eine seltene Gelegenheit in Ashkelon, schnell zu greifen! ?? Für weitere Informationen oder einen Besuch kontaktieren Sie uns jetzt.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$5,10M
Wohnviertel Projet neuf a hadera
Chadera, Israel
von
$1,67M
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Chadera, Israel
von
$1,42M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$13,00M
Wohnviertel Superbe 163 m a vendre dans la tour gan hair sur ben gourion et pres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$11,00M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$777,400
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$3,89M
Einzigartige Duplex 5 Zimmer im Herzen von Tel Aviv – Bograshov In der Nähe des Strandes und der lebhaften Straßen des Stadtteils Bograshov bietet dieses Duplex eine ideale Wohnumgebung zwischen urbaner Dynamik und Gelassenheit. 5 Stück 4 Zimmer 2 Badezimmer 3 Toiletten 4. und 5. Stock 135 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles
Wohnviertel Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles
Wohnviertel Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles
Wohnviertel Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles
Wohnviertel Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles
Wohnviertel Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles
Ramat Gan, Israel
von
$9,90M
Im Wohngebiet von Ramat gan Exchange Außergewöhnliches Luxus-Penthouse 29. und letzte Etage 200 m2 Wohnfläche + 100 m2 Terrasse Voll ausgestattet und bereits möbliert von hohem Stand 2 Parkplätze + Keller Die Wohnungen im Gebäude wurden im Durchschnitt bei 42.600 Nis/m2 verkauft (in der Tabe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Bat Yam, Israel
von
$980,200
In einem modernen Gebäude von Bat Yam: 3 Zimmer im 3. Stock Wohnfläche 76m2 + 16m2 Terrasse Blick auf das Meer Helles Wohnzimmer 1 Parkplatz + 1 Keller Nahe Meer, Geschäfte und Transport
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen