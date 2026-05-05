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Wohnquartier Magnifique maison

Jerusalem, Israel
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ID: 36502
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

Über den Komplex

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Schönes Haus 7 Zimmer (300 m2) auf 3 Stockwerken mit privatem Aufzug, privater Garten (175 m2), schöne Dachterrasse (100 m2), ruhig, pastoral und grün, 2 Parkplätze, 2 große Keller, Keller, Recht auf Bau

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Jerusalem, Israel
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