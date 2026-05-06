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Wohnquartier Top affaire

Tel-Aviv, Israel
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Wohnquartier Top affaire
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ID: 36092
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    4871, 14

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Ausgezeichneter Fall! 4-Zimmer-Wohnung aus einem Verkauf durch einen Gerichtsverwalter. Erfordert vollständige Renovierung. Tolles Potenzial. Eine echte Gelegenheit, nicht zu verpassen!

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Tel-Aviv, Israel
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