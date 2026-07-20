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Wohnquartier Emplacement premium vieux nord

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38359
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eduard Bernstein, 14

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in einer Premium-Lage im alten Norden, nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 2. Stock, 110 m2, 4,5 Zimmer, 2 Badezimmer. Straßenseite, offene Ansicht mit hellem Meerblick. Ruhig und hell. Renoviert mit High-End-Finishes. 2 Wohnzimmer in der Wohnung. Kleiner privater Keller. 3 Orientierungen : Nord, Süd, West. Preis: 5.980.000

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Tel-Aviv, Israel
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