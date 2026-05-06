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Wohnquartier Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35977
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaMelekh George, 45

Über den Komplex

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Nur wenige Schritte von der Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard und 5 Gehminuten vom Strand entfernt, befindet sich diese einzigartige Penthouse-Duplex auf einer komplett renovierten Straße, in einem neuen Boutique-Gebäude mit erhaltener Architektur, im 5. Stock mit Aufzug. Hauptmerkmale • 135 m2 Wohnfläche • 46 m2 Terrassen (6 m2 + 40 m2) • Einschließlich Keller • Möglichkeit zum Parken Erste Stufe • Großes helles Wohnzimmer mit offener Küche • 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit eigenem Bad und Terrasse von 6 m2 • Zweites unabhängiges Badezimmer • Placards in jedem Zimmer eingebettet • Ein Zimmer ist ein mamad (sicheres Zimmer) Höher • Vielseitiger Raum (ideal als zweites Wohnzimmer, Büro oder Lesebereich) • Badezimmer mit Toilette • Zugang zu einer außergewöhnlichen 40 m2 Dachterrasse, ausgestattet mit einer Außenküche und einem integrierten Grill • Genehmigung für Jacuzzi • Offene Ansicht – ideal für den Empfang oder den Genuss der gesamten Privatsphäre Gebäude und Oberflächen • High-End-Finishs und Premium-Materialien • Modernes Boutique-Gebäude mit nur wenigen Wohnungen Kosten • Preis: 9,900.000 • Miteigentumsgebühren (vaad bayit): 900 / Monat • Kommunale Steuern (arnona) : 1 800 / alle 2 Monate Die Zukunft von King George Street Im Rahmen der Neuentwicklung der King George Street ist ein großer grüner Boulevard direkt gegenüber dem Gebäude geplant. Das Penthouse wird somit einen offenen Blick auf eine angelegte Straße ohne zukünftige Konstruktion genießen. Darüber hinaus wird Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin und Nahalat Binyamin) bald zu einem großen öffentlichen Verkehrsknoten, der von zwei Hauptlinien bedient wird: die violette Straßenbahnlinie und die M2 U-Bahnlinie, nur 100 Meter von der Unterkunft entfernt – und damit die Zugänglichkeit und den langfristigen Wert steigern. Eine einmalige Gelegenheit!

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