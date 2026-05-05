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Wohnquartier Affaire exceptionnelle coup de cOEur

Aschkelon, Israel
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ID: 36447
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

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Außergewöhnlicher Fall nicht zu verpassen! Agamim, kleines Gebäude von 2 Etagen, Erdgeschoss 4 Zimmer von 104 m2 + Garten von 200 m2 piscinable, Keller und Parkplatz. Offene Aussicht. Superprodukt für Investitionen oder Lebensraum. Zwei Jahre Gebäude.

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Aschkelon, Israel
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