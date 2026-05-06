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Wohnquartier Jerusalem quartier mamilla bureau a louer

Jerusalem, Israel
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ID: 35889
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

Über den Komplex

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Jerusalem – Bezirk Mamilla – Büro zur Miete Im zweiten und letzten Stock gelegen, Komplettboden von 809 m2 Roh, mit Blick auf die Rampen von Jerusalem. Monatliche Miete: 118 000 Verwaltungskosten: 24,270 pro Monat

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Jerusalem, Israel
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