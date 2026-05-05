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Wohnquartier 3 5 pieces a vendre immeuble neuf avec ascenseur balcon parking et cave

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36288
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Druyanov, 6

Über den Komplex

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In einer kleinen Straße in der Nähe von Bograshov/Frishman und dem Strand, in einem neuen Gebäude, 3.5 Zimmer Wohnung mit einem Wohnbereich von 85 m2 mit einem schönen Balkon auf der Straße. Wohnung mit mamad, zwei Schlafzimmer und ein zusätzliches halbes Schlafzimmer (Büro, Kinderschlafzimmer), schönes Wohnzimmer und Balkon. 3,5 Zimmer, 85m2, Balkon, 2. Stock, Aufzug, Parkplatz, mamad, 2 Bäder, Keller (6m2). 6.500.000

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Tel-Aviv, Israel
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