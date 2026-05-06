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Wohnquartier Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Bat Yam, Israel
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06.05.26
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ID: 35830
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

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Zum Verkauf, eine renovierte und helle 3-Zimmer-Wohnung, ideal auf der dritten Meerlinie gelegen, in einem renovierten Gebäude. Die Immobilie ist sehr gepflegt, ideal für Investitionen oder Wohnen. Eigenschaften der Immobilie: Einbaufläche: 72 m2 Balkon : 10 m2 Gelegen im 2. Stock mit Aufzug 3 Stück Verbesserte Küche mit Backofen und Gasherd Klimaanlage Neue Türen und saubere Gebäude Eingang Private überdachte Parkplätze (nicht robotisch) Ort: Nähe zum Meer In der Nähe der leichten Straßenbahn Einfacher Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln In der Nähe von Supermärkten, Cafés und Restaurants In der Nähe von Ha'atzmaout Boulevard und der grüne Park

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Bat Yam, Israel
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