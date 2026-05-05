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Wohnquartier Haut standing

Netanja, Israel
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ID: 36253
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

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Wohnung zu verkaufen in Netanya! In Nof Hataylet, Bezirk Nat600, Wohnung von 130 m2, sehr geräumig, in einem luxuriösen Turm mit einem ewigen Blick auf das Meer. 22 m2 Balkon. Inklusive einem Keller und Privatparkplatz und Schwimmbad!

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Netanja, Israel
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