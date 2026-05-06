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Wohnquartier Appartement a vendre a baka

Jerusalem, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Baka, dereh beit Lehem 49, über einem authentischen Haus, 2. Stock ohne Aufzug, 4 Zimmer (mamad), 2 Duschen, 2 Toiletten, 89 m2, Terrasse soccah 7 m2, guter Zustand, hell, offener Blick. 3650000 Schekel

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