  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Bat Yam, Israel
von
$2,32M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35722
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NICHT DE SEULEMENT 6 ETAGES. BELLES TERRASSES.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra’anana, Israel
von
$3,49M
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$8,50M
Wohnviertel Projet neuf a hadera le parc
Chadera, Israel
von
$2,53M
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,53M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
von
$2,32M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,53M
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Wohnviertel Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Wohnviertel Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Wohnviertel Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Wohnviertel Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Wohnviertel Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,200
Tel Aviv Wohnung im 3. Stock auf 4, mit Aufzug 2 Stück – 42 m2 Geschlossener Balkon Möbliert Keine Parkplätze 4 Minuten vom Strand und Dizengoff . Preis: 6200 Gebühren (Vaad): 250
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,21M
Kleine ruhige Straße in der Nähe von Ben Yehuda und Bugrashov. Gut gepflegtes Gebäude. 1. Stock - Wohnung auf der Straße. 134m2 zu renovieren mit 2 Eingängen. Möglichkeit, 2 Einheiten zu machen. Großes Potenzial. 48 500 Schekel/m2. Fall zu nehmen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen