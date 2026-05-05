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Wohnquartier Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

Naharija, Israel
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$608,400
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ID: 36469
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    Wolfson

Über den Komplex

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In einem kleinen Gebäude an der Herzl Street im beliebten Stadtteil Ein Sara in Nahariya. Duplex wie eine kleine Villa, bestehend aus: im Erdgeschoss: helles Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer mit Terrasse Zugang. Obergeschoss: 2 geräumige Schlafzimmer, Master-Suite mit Dusche und Terrasse Zugang von ca. 20 m2. Offener Blick. In der Nähe von Crèches und Schulen und dem Stadtzentrum. Die perfekte Allianz zwischen Stadt, Familie und Lebensqualität.

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Naharija, Israel
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