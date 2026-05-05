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Wohnquartier Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

Aschdod, Israel
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ID: 36396
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Kinor

Über den Komplex

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Wohnung 5 Zimmer verwandelt in 4 zum Verkauf in Ashdod in der neuen "MAR" Nachbarschaft. 4 Meter hoch unter Decke, Klimaanlage Parkplatz, Terrasse von 30 m2 Meerblick. Hohe Etage in einer Residenz mit 3 Aufzügen einschließlich eines von Shabbat in der Nähe des Meeres, Schulen, Busse,

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Aschdod, Israel
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