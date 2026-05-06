  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv

Wohnquartier Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$5,35M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35707
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 178

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
3-Zimmer-Wohnung (inklusive einem sicheren Zimmer – Mamad), im 1. Stock eines modernen Gebäudes, das von ordentlichen Gemeinschaftsbereichen und einer eleganten Eingangshalle profitiert. Hauptmerkmale • 1. Stock • Lift • Elegante Eingangshalle • Roboterparkplatz • Ca. 77 m2 Wohnfläche • Sonnenterrasse von ca. 12 m2 • Renoviert und perfekt gepflegt • Derzeit vermietet 12.000 ILS/Monat (ausgezeichnete Investitionen) Zentraler Bereich, gesucht und sehr dynamisch, im Herzen der Stadt, in der Nähe von Geschäften, Dienstleistungen, Transport und Strände.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Aschkelon, Israel
von
$629,000
Wohnviertel Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Naharija, Israel
von
$612,000
Wohnviertel A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Chadera, Israel
von
$2,25M
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanja, Israel
von
$2,890
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,35M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Alle anzeigen Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
von
$3,25M
ausschließlich zum Verkauf, im Bezirk Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, ruhige und zentrale Straße, in einem gut gepflegten Gebäude, im ersten Stock, einer Bruttofläche von ca. 102 m2, Wohnung von 4 Zimmern, geräumig und komfortabel, Dusche und 2 Toiletten, Warmwasser 24/7 und Fußbodenheizun…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet rue daniel bat yam
Wohnviertel Projet rue daniel bat yam
Wohnviertel Projet rue daniel bat yam
Wohnviertel Projet rue daniel bat yam
Wohnviertel Projet rue daniel bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Projet rue daniel bat yam
Wohnviertel Projet rue daniel bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,00M
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$765,000
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen