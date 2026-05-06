Wohnquartier Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Neue Exklusivität in der Kategorie "COLLECTION" der französischsprachigen Abteilung von RE/MAX Hadera ✨BZH
Träumen Sie von einem Familienhaus mit hohem Stehen in einem Wohngebiet mit Schwimmbad? Träume nicht! Das Haus ist für dich!
✨ Haus mit 5 Zimmern (178 m2)
✨ Auf einem Grundstück von ca. 500 m2 (selten!)
✨ majestätisches Wohnzimmer mit herrlicher Deckenhöhe!
✨ Schöne benutzerdefinierte Küche « Provence » Stil
✨ Dedizierter und heller Essbereich
✨ Master Suite im Erdgeschoss mit Poolblick!
✨ Obergeschoss: 3 zusätzliche Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer
✨ Insgesamt: 2 Duschräume und 3 Toiletten
✨ Individuelle Klimaanlage
✨ Große Außenterrasse mit Pergola
✨ Superb Schwimmbad von 50 m2!!
✨ Mehrere Außenräume, ein herrlicher Olivenbaum am Eingang!
✨ Ein großer privater Parkplatz
✨ Das Hotel liegt im Stadtteil Bialik/Chlomo, in der Nähe der Jahiva "Knesset Itz'hak"
✨ Ideale Lage, sehr gefragt: ruhig, Wohnanlage, in der Nähe des Stadtzentrums, ca. 15 Autominuten vom Meer
✨ Schulen, Kindergärten, Synagogen und Supermarkt in der Nähe zu Fuß!
✨ Schneller Zugang zu Straßen 4, 2, 6, Zug, Busse...
✨ Ganz einfach, ein Traumhaus! BZH, lass uns dir helfen, deins zu erkennen!
Um einen Besuch zu organisieren:
Ra'hel Benguigui,
Direktor der Telefonabteilung von RE/MAX Hadera.
Lizenz Nr. 313736
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen