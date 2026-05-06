  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec piscine privee

Wohnquartier Duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec piscine privee

Chadera, Israel
von
$3,70M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36061
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaNegev

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert Sie exklusiv in der Kategorie "COLLECTION" eine einzigartige Wohnung, zu Fuß vom Meer! Eigenschaften: - Ein Duplex von 70 m2 von 3 High-End-Zimmern mit schönen Materialien, - Ein helles Wohnzimmer mit Zugang zu einer großen Terrasse-Veranda von 35 m2, - Eine hervorragende moderne und Designküche mit viel Stauraum, offen für das Wohnzimmer, - Eine Elternsuite mit vielen eingebauten Speichern, - Ein sicheres zusätzliches Zimmer, - Ein Dach von ca. 90 m2 mit großem integrierten Pool! - Vorbestellung für die Installation einer Außenküche, - Klimaanlage, Hausautomation, Architekturbeleuchtung, eingebaute Lautsprecher... - 2 Parkplätze, 2 Keller! - 3 Badezimmer und 3 Toiletten! - Ja. Zusätzlich: Sicherheitskameras, privater Aufzug, der direkt auf dem Boden der Duplex ankommt! Eine luxuriöse und seltene Wohnung in einem 9-stöckigen Gebäude, hervorragende Lobby, Shabbat Aufzug, Empfangsraum und Fitnessraum für Bewohner reserviert. Eine außergewöhnliche Lage, zu Fuß vom Meer, das renommierte Jacob's Hotel, Mall Ha'Hof Geschäftsdorf, Synagogen, Bahnhof und Straßen. Ein Duplex mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer! Ein Traum! Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$936,936
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$618,540
Wohnviertel Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Neuf
Aschdod, Israel
von
$638,820
Wohnviertel Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,87M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec piscine privee
Chadera, Israel
von
$3,70M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway A bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway A bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway A bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway A bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway A bat yam
Bat Yam, Israel
von
$801,060
Sehr schönes neues Projekt im Herzen von Bat Yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen. Von 2 Zimmern bis zum Penthouse von 1.900 000. ALLE APPARTMENTE haben sich mit einem PARKING niedergelassen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Alle anzeigen Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Im Herzen von Rothschild in einem außergewöhnlichen Gebäude nach der Renovierung. Hochgeschoss mit Aufzug. 2 helle und sehr gut eingerichtete Zimmer + Balkon. Perfekt für einen Fuß in die Erde
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
von
$7,44M
Außergewöhnlich – Mini Luxury Penthouse in Tel Aviv Im 24. Stock des renommierten Migdal One Tower, im Herzen des gesuchten Tzameret Parks, bietet dieses einzigartige Mini-Penthouse einen seltenen und exklusiven Lebensstil. 7 Zimmer 380 m2 luxuriöse Dienstleistungen Zwei Terrassen: • 40 m2 •…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen