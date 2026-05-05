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Wohnquartier Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36287
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda

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Ben Yehuda Straße in der Nähe der Frishman Street, Ferienwohnung 2 Zimmer von 45 m2 7 m2 Balkon 3. Stock Aufzug Mama 2 Gehminuten vom Strand entfernt Auf der Rückseite, nach Westen und sehr hell Investitionen oder kleiner Fuß auf Land liebenswert

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Tel-Aviv, Israel
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