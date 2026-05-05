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Wohnquartier Magnifique penthouse avec immense terrasse unites independantes

Jerusalem, Israel
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ID: 36373
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRav Uziel, 47

Über den Komplex

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Verkauf Jerusalem, Bayit Vegan. Neueste Gebäude mit Aufzug und Tiefgarage. Penthouse 5 Zimmer 140m2 Wohnfläche, 170m2 Terrasse und Garten, herrlicher Panoramablick auf Jerusalem! Sehr großes Wohnzimmer, unabhängige Küche, Master-Suite, 2 Bäder, 3 Orientierungen, mamad Zimmer, Klimaanlage, Zentralheizung, Parkplatz (Box) und großen Keller. + 3 unabhängige Einheiten zur Miete ca. 10.000sh/Monat!!

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