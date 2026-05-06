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Wohnquartier Superbe penthouse entre le parc et la mer

Tel-Aviv, Israel
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$19,50M
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ID: 35568
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yohanan Hurkanos, 3

Über den Komplex

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Luxus-Penthouse im alten Norden mit Stadtblick und Meerblick. 4,5 Zimmer von 168 m2 mit 2 Balkonen von 48 m2 und 26 m2. Ausgezeichnete private Terrasse auf dem Dach von 40 m2. 3 große Schlafzimmer und eine kleinere. 3 Badezimmer. Neubau mit Aufzug und 2 Privatparkplätzen. Dieses prächtige Penthouse bietet einen 360-Grad-Anblick auf die Stadt. Die Wohnung ist komplett möbliert und für Ihren Komfort ausgelegt. Mamad, Lift, 2 Parkplätze und Keller.

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