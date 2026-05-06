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Wohnquartier Tres belle vue mer

Aschkelon, Israel
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06.05.26
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ID: 35542
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

Über den Komplex

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2-Zimmer-Wohnung mit herrlichem Meerblick, 50 Meter vom Strand, mamad, Parkplatz und Keller

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Aschkelon, Israel
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