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Wohnquartier Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana

Ra’anana, Israel
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ID: 35509
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaYovel, 28 26

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SUPERBE PENTHOUSE DUPLEX DE 5 PIECES AU CENTRE DE RAANANA BIEN D EXCEPTION EIN PROXIMITE DES ECOLES ET COMMERCES TERRASSE EXCEPTIONEN DE 25 M AVEC VUE DEGAGEE KLIMATISATION. - Was? MAMAD. PORTE BLINDEE. ASCENSEUR DE CHABBAT.

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