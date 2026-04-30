  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Bat Yam, Israel
von
$2,68M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35343
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NICHT DE SEULEMENT 6 ETAGES. BELLES TERRASSES.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
von
$3,44M
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Israel
von
$11,21M
Wohnviertel Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Ra’anana, Israel
von
$4,23M
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,17M
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
von
$2,68M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique
Wohnviertel Magnifique
Wohnviertel Magnifique
Wohnviertel Magnifique
Wohnviertel Magnifique
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique
Wohnviertel Magnifique
Aschkelon, Israel
von
$918,400
Duplex Penthouse in einer der schönsten Viertel von Ashkelon. 5 Stück mit Terrasse von 46m 2. Keller 2 Parkplätze Gebäude nur 4 Stock
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aschdod, Israel
von
$1,05M
Zum Verkauf – schöne 5-Zimmer-Wohnung in der Kineret Street in Ashdod (Nachbarschaft Youd Alef). Komplett neu renoviert, bietet es eine Fläche von 170 m2 mit zwei geräumigen Balkonen. Das Apartment ist klimatisiert und verfügt über Privatparkplätze und einen Keller. Das Hotel liegt im 3. Sto…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Alle anzeigen Wohnviertel Cottage triplex rare
Wohnviertel Cottage triplex rare
Jerusalem, Israel
von
$1,82M
Sehr selten auf dem Markt! Triplex 5-Zimmer-Hochebene renoviert Cottage. Terrasse von 26 m2 aus dem Wohnzimmer, ganz soccah, mit offenem und grünem Blick. Großes helles Wohnzimmer mit Essbereich und semi-amerikanische Küche. Große 55 m2 Elternsuite mit Ankleideraum und Bad. Gästesuite mit D…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen