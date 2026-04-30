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Wohnquartier Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35493
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 174

Über den Komplex

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Ausgezeichnete neue Duplex mit Dachterrasse zum Verkauf ausschließlich in Dizengoff, in der Nähe von Ben Gurion Boulevard. Eine charmante 3-Zimmer-Wohnung mit Aufzug. Höher Ruhe und Rückzug. Vierter und fünfter Stock. 49 m2 Wohnfläche + Balkon von 18 m2. Im 1. Stock: Küche, Wohnzimmer, Bad, WC und Hauptschlafzimmer. Obergeschoss: Master-Suite und Zugang zur Dachterrasse. Ideal! Hell und bietet einen offenen Blick!

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