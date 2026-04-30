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Wohnquartier Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Bat Yam, Israel
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ID: 35299
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Ben Gurion, 61 Deda

Über den Komplex

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VERKAUF – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein außergewöhnliches Luxus-Wohnungsprojekt mit einer einzigartigen Kunst des Lebens gegenüber dem Mittelmeer, mit klarem Meerblick und einem eleganten, ruhigen und nachgefragten Ambiente. Das Projekt zeichnet sich durch eine hochmoderne zeitgenössische Architektur und eine totale Trennung zwischen dem Wohngebiet und einem Geschäftshotel auf den unteren Ebenen aus und garantiert den Bewohnern Ruhe, Privatsphäre und absoluten Komfort. Unabhängiger Wohneingang, dedizierte Halle und reservierte Aufzüge. Ideal gelegen, hat das Projekt direkten Zugang zur Promenade und zum Strand, in der Nähe von Geschäften, Restaurants, Freizeit und Transport, mit einer schnellen Anbindung an Tel Aviv über die Straßenbahn. Die Residenz bietet eine breite Palette von Wohnungen 3, 3,5 und 5 Zimmer, sowie ein außergewöhnliches Penthouse. Die geräumigen und hellen Apartments verfügen über großzügige Terrassen, große Buchtfenster und ein modernes Design mit High-End-Finish. Alle Unterkünfte befinden sich im 6. Stock mit offenem Meerblick (zumindest teilweise auf der Fassade). Eigenschaften des Stehens: voll installierte Klimaanlage, isolierte Fenster, Design Innentüren, elegante Badezimmer, Shabbat Aufzug und klassische Parkplätze. Das Penthouse bietet eine echte private Etage, mit spektakulärem Panoramablick, riesige Dachterrasse und Möglichkeit des privaten Pools. Projekt geleitet von einem anerkannten Entwickler, mit über 60 Jahren Erfahrung und über 100 Gebäude an Bat Yam geliefert. Bewilligung, Bankgarantie Mizrahi, Startarbeit in 2 Monaten. Preis ab 4,2 M? für 3 Zimmer (75 m2 + Terrasse). Attraktive Zahlungsbedingungen: 20% auf Signatur, Balance in 2 Jahren mit Indexierung Erste Wohnungen: keine Indexierung und Keller angeboten

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Bat Yam, Israel
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