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Wohnquartier Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel

Chadera, Israel
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ID: 35340
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.04.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert Sie mit viel! ✅ Ferienwohnung 4 Zimmer hell von ca. 96 m2, ✅ Komplett renoviert, ✅️ Guter Plan, ✅ Sonnenterrasse, Südwestausrichtung, ✅ Küche, Fliesenboden, Türen, Badezimmer und Toiletten, ✅ Parental-Suite, ✅️ 2 weitere Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer (Mamad), ✅ Im 3. Stock mit Aufzug, ✅ Klimaanlage, ✅ Parkplatz. Gut gepflegtes Gebäude, geringe Lasten! In der Nähe von Schulen, Krücken und medizinischem Zentrum. Schneller Zugang zu den Straßen 2, 4 und 6. Verkauf nur 1,600.000 NIS, statt 1,695.000 NIS! Ein Besuch ohne Verzögerung! Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

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