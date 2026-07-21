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Wohnquartier Beau 3 pieces renove

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35212
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Haggai HaNavi, 4

Über den Komplex

Ausgezeichnetes Produkt. 3 Zimmer renoviert in einem sehr guten Zustand in der Nähe der Hagai Street. Ruhige und gesuchte Straße, offener Blick, hell und ruhig. Gutes Produkt, motivierter Verkäufer.

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Tel-Aviv, Israel
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