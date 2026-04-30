Wohnquartier Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv

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In Exklusivität präsentiert Sie RE/MAX Hadera in der Kategorie "COLLECTION", eine prächtige 8-Zimmer-Villa, in Beit Eliezer, nur wenige Minuten vom Park entfernt, in einer der schönsten Wohnstraßen von Hadera.
Eigenschaften:
- Ja. Ein riesiges Grundstück von 700 m2 (sehr selten!)
- Ein Wohnbereich von 370 m2 verteilt auf 3 Etagen mit Aufzug!
- Eine luxuriöse Designküche mit einer zentralen Insel, wie in Katalogen!
- Ein geräumiger Empfangsbereich mit Fenstern mit Blick auf die Außenseite
- Eine königliche Elternsuite mit privatem Zugang zum Garten
- Ein großer Keller mit Kinoraum!
- Ein Paradies im Freien: eine luxuriöse Küche, ein herrlicher Pool, ein unglaublicher Garten mit Obst und tropischen Bäumen
- Ja. Darüber hinaus eine unabhängige Einheit
- Ja. Und viele andere Überraschungen, das ganze Wesen des höchsten Standes...
Kurz gesagt, ein einzigartiges und seltenes Anwesen, eine Traumvilla!
Beezrate Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h!
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
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