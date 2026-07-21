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Wohnquartier 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35184
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Jabotinsky, 17

Über den Komplex

Sonderinvestor / Erster Kauf bei TLV. 3 Zimmer renoviert mit Balkon in einem modernen Kondominium. Gut gepflegtes Gebäude mit Aufzug. Wohnung auf der Straße. Beschlagnahmt werden!

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Tel-Aviv, Israel
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