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Wohnquartier Appartement neuf 55 haut de gamme avec vue degagee sur coucher de soleil kiryat yovel jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
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ID: 35045
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Tahon

Über den Komplex

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In Jerusalem, in der neuen Nachbarschaft von Kiryat Yovel, in einer High-End-Residenz für die 55+, entdecken Sie eine neue Wohnung, nie bewohnt, bietet eine außergewöhnliche lebendige Umgebung kombiniert Komfort, Sicherheit und Gelassenheit. Mit einer Fläche von ca. 73 m2, zunächst in 4 Räumen gestaltet und dann in 3 besonders geräumige Zimmer verwandelt, verführt diese Eigenschaft mit ihren großzügigen Volumen und ihrer bemerkenswerten Helligkeit. Das Wohnzimmer öffnet sich auf eine angenehme sonnige Terrasse von ca. 5 m2 mit einem ungehinderten Blick auf herrliche Sonnenuntergänge und bringt ein echtes Wohlbefinden zum Alltag. Die Küche, neu und von sehr schöner Qualität, komplettiert perfekt das Ganze. Die Wohnung verfügt auch über eine Mamad als Zimmer, private Parkplätze im Keller und drei Aufzüge einschließlich Shabbat. Diese Unterkunft befindet sich in idealer Lage in der Nähe von Straßenbahn, Geschäften, medizinischen Dienstleistungen und Grünflächen, ist eine seltene Gelegenheit für ein komfortables, modernes und sicheres Leben, sofort verfügbar.

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