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Wohnquartier Immeuble neuf avec parking

Jerusalem, Israel
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ID: 35022
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Haim Vittel, 42

Über den Komplex

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Komfortable 3-Zimmer-Wohnung in Kiryat Moché, in der Nähe der nächsten Straßenbahnstation, im zweiten Stock eines kleinen Neubaus mit Aufzug. Zwei Soccah Balkone, dreifache Ausstellung, Mamad. Ausgezeichnete Isolierung, Fußbodenheizung und Pulverchemie. Überdachte Parkplätze und Zugänglichkeit sind echte Vorteile.

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Jerusalem, Israel
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