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Wohnquartier Appartement 4 pieces quartier neve illan

Aschkelon, Israel
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ID: 35004
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Lakhish, 10

Über den Komplex

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Schöne 4-Zimmer-Wohnung in Neve Illan, rue Elie Cohen

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Aschkelon, Israel
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