Wohnquartier Appartement a vendre a arnona jerusalem

Appartement a vendre a arnona jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$971,850
10
ID: 34923
Letzte Aktualisierung: 11.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

Über den Komplex

Neue Wohnung in Arnona bezirk 3 Stück 80 m2 6 m2 Balkon Lagerung und Parkplatz Gesichertes Zimmer (Mamad) Ferienwohnung Badezimmer und Toilette Aufzug Panoramablick

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Realting.com
