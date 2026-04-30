Wohnquartier Central 2 terrasses proches commerces

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Dieses 5-Zimmer-Duplex befindet sich in einer begehrten Wohnumgebung in Raanana und bietet eine seltene Balance zwischen Innenvolumen und Außenräumen.
Ein guter Gedanke für ein echtes Familienleben, mit einer Organisation auf zwei Ebenen fließend und funktional.
✔️ 5 Stück
✔️ 2 Terrassen
→ 80 m2 im Obergeschoss – ein echter Wohnraum im Freien
→ 12 m2 im Wohnzimmer
✔️ Küchenversteck mit schönen Volumina
✔️ Mama
✔️ 3 Badezimmer
✔️ 2 Parkplätze
✔️ Höhle
✔️ 5. Stock mit Aufzug (Shabbat)
✔️ Nordostorientierung
Was macht den Unterschied:
Die Terrasse von 80 m2.
Ein seltener Raum in Raanana, der den Lebensstil der Wohnung vollständig verändert.
Eine Immobilie, die sowohl den Komfort einer Wohnung als auch die Vorteile eines Hauses bietet.
Standort auf der Karte
Ra’anana, Israel
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