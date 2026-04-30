  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam

Wohnquartier Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam

Bat Yam, Israel
von
$2,30M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35309
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaZfira

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Hatsfira Straße in Bat Yam, ruhige Gasse 200m vom Strand und in der Nähe der Straßenbahn von Bat Yam nach Tel Aviv Projekt Pinoui-Binoui (neues Gebäude) am Ende der Konstruktion ideal platziert. High-End Spezifikationen Lieferung geplant für Juni 2026

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$541,200
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
von
$924,960
Wohnviertel Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim
Givatayim, Israel
von
$2,46M
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe localisation
Ra’anana, Israel
von
$2,26M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,30M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Eingebettet im Herzen einer grünen Residenz mit Meerwasserpool, eine 2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick. Bitte, erfrischt zu werden. Die Residenz ist wunderschön direkt hinter dem Hafen von Jaffa. Meerwasserpool. Spa. Sehr großer Keller. 1 Parkplatz. Mamad inklusive
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$919,712
Mardochee Khayat offers you to live in a new project in the Galey yam district. The architecturally designed construction offers you to live in a complex of three buildings at the foot of a shopping mall where beautiful brands will be present. Close to the new town hall of Netanya, buses tha…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Wohnviertel Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Wohnviertel Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Wohnviertel Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Wohnviertel Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Wohnviertel Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Chadera, Israel
von
$915,120
Neu zum Verkauf exklusiv bei RE/MAX Hadera im Ein Hayam Bezirk, mit einem unglaublichen Blick auf das Naturschutzgebiet! Ausgezeichnete kürzliche 5-Zimmer-Wohnung in Aqua Sea & Park, unterschrieben von renommiertem Entwickler Amram Avraham. Eigenschaften: - Eine Fläche von 125 m2 - Ein rie…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen