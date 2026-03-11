  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Wohnquartier Coup de fusil prix exceptionnel conditions exceptionnelles

Wohnquartier Coup de fusil prix exceptionnel conditions exceptionnelles

Ramat Gan, Israel
von
$3,10M
;
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34920
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Wohngebiet von Ramat Gan Exchange Außergewöhnliches Luxus-Penthouse 29. und letzte Etage 200 m2 Wohnfläche + 100 m2 Terrasse Voll ausgestattet und bereits möbliert hochstehende 2 Parkplätze + Keller Die Wohnungen im Gebäude wurden im Durchschnitt bei 42.600 NIS/m2 verkauft (Verkaufstabelle zur Verfügung gestellt). Das zweite Penthouse in Tower 1 wurde 13,5 Millionen NIS verkauft. Wir bieten diese außergewöhnliche Wohnung zum Preis von 39 200 NIS pro m2, oder 9 800 000 NIS Unglaubliches Zahlungsangebot: 1. Zahlung von 6 Millionen auf Unterschrift und der Rest in 3 Jahren, mit der Übergabe von Schlüsseln aus der ersten Zahlung. Dies bedeutet, dass Sie bereits Mieten erhalten können (Schätzung zwischen 25 und 30.000 NIS/Monat), und sogar innerhalb der ersten 3 Jahre verkaufen Erwerbsteuer für einen Touristen: 8%

Standort auf der Karte

Ramat Gan, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanja, Israel
von
$717,915
Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Aschkelon, Israel
von
$579,975
Sie sehen gerade
Wohnquartier Coup de fusil prix exceptionnel conditions exceptionnelles
Ramat Gan, Israel
von
$3,10M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Aschdod, Israel
von
$736,725
Gunshot! zum Verkauf Rue Rogozin Wohnung zu renovieren Meerblick! Der Wert dieses Produkts einmal renoviert kann über 3 Millionen... Mamad, Klimaanlage, Parkplatz, sehr zentral. Gebäude mit 2 Aufzügen einschließlich eines von Shabat
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Wohnviertel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Wohnviertel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Wohnviertel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Wohnviertel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Wohnviertel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Neu zum exklusiven Verkauf! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) – ein neues Luxusprojekt der Gabay Group Im Herzen des neuen Nordens, nur wenige Minuten von Hayarkon Park, Straßenbahn, Cafés und Geschäften. Eine gut ausgestattete 4-Zimmer-Wohnung mit einem schönen Finish Im 4. Stock (von 8) • Wohn…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$940,187
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen