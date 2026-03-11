Wohnquartier Coup de fusil prix exceptionnel conditions exceptionnelles

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Im Wohngebiet von Ramat Gan Exchange
Außergewöhnliches Luxus-Penthouse
29. und letzte Etage
200 m2 Wohnfläche + 100 m2 Terrasse
Voll ausgestattet und bereits möbliert hochstehende
2 Parkplätze + Keller
Die Wohnungen im Gebäude wurden im Durchschnitt bei 42.600 NIS/m2 verkauft (Verkaufstabelle zur Verfügung gestellt). Das zweite Penthouse in Tower 1 wurde 13,5 Millionen NIS verkauft. Wir bieten diese außergewöhnliche Wohnung zum Preis von 39 200 NIS pro m2, oder 9 800 000 NIS
Unglaubliches Zahlungsangebot:
1. Zahlung von 6 Millionen auf Unterschrift und der Rest in 3 Jahren, mit der Übergabe von Schlüsseln aus der ersten Zahlung.
Dies bedeutet, dass Sie bereits Mieten erhalten können (Schätzung zwischen 25 und 30.000 NIS/Monat), und sogar innerhalb der ersten 3 Jahre verkaufen
Erwerbsteuer für einen Touristen: 8%
Standort auf der Karte
Ramat Gan, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
