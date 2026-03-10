  1. Realting.com
Wohnquartier Bel appartement

Jerusalem, Israel
von
$1,74M
;
10
ID: 34887
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Yosef Burg

Über den Komplex

Ausgezeichnete 4-Zimmer-Wohnung in Rova Misrad Hahouts. Ideal in einer der beliebtesten Gegenden von Jerusalem gelegen, bietet dieses herrliche 111 m2 Apartment eine außergewöhnliche Wohnumgebung, die modernen Komfort und friedliche Atmosphäre kombiniert. Geräumiges helles Wohnzimmer mit direktem Zugang zu einem Balkon von 12 m2, ungehinderte Aussicht und doppelte Belichtung für natürliche Helligkeit den ganzen Tag lang, Aufzug von Shabbat, Private Keller, 2 Parkplätze inbegriffen. Preis: 5,537,000 Aktuelle Miete: 9.600

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
