Wohnquartier Beau 5 pieces immeuble de luxe

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Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben.
Dieses Projekt ist ideal in der Nähe von Synagogen, Schulen und einem großen Kinderpark. Es befindet sich auch in einer neuen Nachbarschaft, in der die meisten großen Hersteller bereits ihre Projekte abgeschlossen haben. Darüber hinaus bietet es einen einfachen Zugang zum Highway 2, der eine hervorragende Anbindung an Tel Aviv und Haifa bietet.
Die Aussicht von den Apartments bietet ein Panorama der Villen von Moshav Avihay, eine ruhige und malerische Atmosphäre.
Projektmerkmale
Das Briga-Projekt umfasst 5 Wohngebäude, die von Gärten und privaten Spielplätzen in der Residenz und seine kommerzielle Galerie umgeben werden
Das Briga-Projekt respektiert alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards
Eine schöne Lobby einer schönen Deckenhöhe
Es wird einen Wachposten und Dekoration durch eine benannte
3 luxuriöse und schnelle und moderne Aufzüge
Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum und einen Spielplatz (jumbori) eine Synagoge
Das Projekt begleitet eine Bankgarantie
Merkmale der Wohnung
5 Zimmer von 147m2 mit 19m2 Terrasse
Jede Wohnung wird mit einem Keller und Parkplatz verkauft, bietet bequemen Speicherplatz und sicheren Zugang für Ihre Fahrzeuge.
Sehr luxuriöser Innenservice
Keramik Granit Fliesen Porzellan 100/100 kg
Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen.
Fliesen, Parkett oder Teak
Zentrale Klimaanlage.
Hochwertige Innentüren
Küche von Regba , Marmor Arbeitsplatte mit zentraler Insel
Badezimmerfliesen bis zur Decke
Hängende Toiletten
Home Kinovorbereitung
Elektrische Geschäfte in allen Haus
Qualitätsmischerventil
Lieferung Juni 2025
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
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