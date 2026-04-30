Wohnquartier Beau 5 pieces immeuble de luxe

Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Dieses Projekt ist ideal in der Nähe von Synagogen, Schulen und einem großen Kinderpark. Es befindet sich auch in einer neuen Nachbarschaft, in der die meisten großen Hersteller bereits ihre Projekte abgeschlossen haben. Darüber hinaus bietet es einen einfachen Zugang zum Highway 2, der eine hervorragende Anbindung an Tel Aviv und Haifa bietet. Die Aussicht von den Apartments bietet ein Panorama der Villen von Moshav Avihay, eine ruhige und malerische Atmosphäre. Projektmerkmale Das Briga-Projekt umfasst 5 Wohngebäude, die von Gärten und privaten Spielplätzen in der Residenz und seine kommerzielle Galerie umgeben werden Das Briga-Projekt respektiert alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards Eine schöne Lobby einer schönen Deckenhöhe Es wird einen Wachposten und Dekoration durch eine benannte 3 luxuriöse und schnelle und moderne Aufzüge Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum und einen Spielplatz (jumbori) eine Synagoge Das Projekt begleitet eine Bankgarantie Merkmale der Wohnung 5 Zimmer von 147m2 mit 19m2 Terrasse Jede Wohnung wird mit einem Keller und Parkplatz verkauft, bietet bequemen Speicherplatz und sicheren Zugang für Ihre Fahrzeuge. Sehr luxuriöser Innenservice Keramik Granit Fliesen Porzellan 100/100 kg Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen. Fliesen, Parkett oder Teak Zentrale Klimaanlage. Hochwertige Innentüren Küche von Regba , Marmor Arbeitsplatte mit zentraler Insel Badezimmerfliesen bis zur Decke Hängende Toiletten Home Kinovorbereitung Elektrische Geschäfte in allen Haus Qualitätsmischerventil Lieferung Juni 2025