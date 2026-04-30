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Wohnquartier Studio dexception A tel aviv emplacement premium

Tel-Aviv, Israel
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$1,99M
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ID: 35246
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Allenby, 56 Cheers Rock Bar

Über den Komplex

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Zum Verkauf, Studio komplett renoviert, in 56 Allenby Street, im Herzen von Tel Aviv. In einem Gebäude mit Aufzug bietet diese Unterkunft einen modernen, eleganten und perfekt optimierten Wohnraum. Die komplette Renovierung wurde mit hochwertigen Materialien durchgeführt, so dass sofortige Installation ohne Arbeit. Das Studio verfügt auch über einen angenehmen Balkon, ein echtes Plus im Stadtzentrum und bietet einen seltenen und gesuchten Außenbereich. Seine Lage ist ein wichtiger Bestandteil: direkt im Zentrum von Tel Aviv, nur wenige Schritte von Geschäften, Restaurants, Transport und Strand entfernt. Eine strategische Adresse, die eine außergewöhnliche Lebensqualität und eine starke Mietnachfrage garantiert. Diese Immobilie stellt eine ideale Gelegenheit für eine sichere Investition, einen Fuß in die Höhe oder einen ersten Erwerb in einem der dynamischsten Sektoren der Stadt dar. Seltenes Produkt auf dem Markt, mit ausgezeichnetem Potenzial für Erholung.

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Tel-Aviv, Israel
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