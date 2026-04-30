  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Projet neuf a hadera

Wohnquartier Projet neuf a hadera

Chadera, Israel
von
$1,99M
21.04.26
$1,99M
14.04.26
$652,720
13.04.26
$650,730
11.04.26
$654,710
10.04.26
$648,740
09.04.26
$644,760
08.04.26
$638,790
07.04.26
$632,820
03.04.26
$634,810
02.04.26
$636,800
01.04.26
$630,830
31.03.26
$626,850
30.03.26
$630,830
10.03.26
$623,865
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34229
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Programm in Hadera: eine strategische Lage zwischen Tel Aviv und Haifa. Sie suchen ein neues Projekt a hadera Eine neue und außergewöhnliche Adresse im Herzen der Stadt Mordecée Khayat lädt Sie ein, dieses großartige, neue Wohnprojekt im Stadtzentrum zu entdecken. Drei moderne Gebäude mit raffiniertem architektonischem Design werden über eine lebhafte Einkaufsgalerie steigen, die prestigeträchtige Zeichen begrüßt. Genießen Sie den Komfort einer ruhigen Straße, während Sie im Zentrum der Annehmlichkeiten: • Hadera Bahnhof in der Nähe, für direkten Zugang zu Tel Aviv und Haifa • Bus-Netzwerk leicht verbinden alle Israel • In der Nähe der Einkaufszentrum Canyon Mall Hof Hayam mit seinen Geschäften, Cafés und Restaurants • Nur 10 Minuten vom Strand entfernt 30 Minuten von Tel Aviv und 30 Minuten von Haifa mit dem Auto Projektmerkmale • Doppelhohe Lobby, luxuriös von einem Innenarchitekten dekoriert • Drei Lifte inklusive chabbatic • Blick auf die ersten Etagen • Bankgarantie: Mizrahi Tefahot • Arbeitsbeginn: September 2025 • Voraussichtliche Lieferung: Mai 2030 • Fördermöglichkeit 20% auf Signatur, 80% auf Schlüssellieferung – ohne bedingte Indexierung • High-End-Dienstleistungen Merkmale der Ferienwohnungen • Moderne 80x80 Fliesen in allen Zimmern • Zentrale Klimaanlage Vorbereitung • Design Badezimmermöbel • Hochdruck-Mischerventil • Qualitäts-Innentüren • Anpassbare Küche • Elektrische Geschäfte in der Wohnung Typologien verfügbar: • 2 Zimmer: 55 m2 + 10 m2 Terrasse • 3 Zimmer: 75 m2 + 12 m2 Terrasse • 4 Zimmer : 105 m2 + 10 m2 Terrasse • 5 Zimmer : 123 m2 + Terrassen von 10 m2 + 6 m2

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Givat mordechai entree herzog
Jerusalem, Israel
von
$980,720
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,12M
Wohnviertel Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Chadera, Israel
von
$2,07M
Wohnviertel Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,93M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf a hadera
Chadera, Israel
von
$1,99M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Wohnviertel Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Wohnviertel Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Wohnviertel Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Wohnviertel Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Wohnviertel Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul
Jerusalem, Israel
von
$3,237
Neu auf dem Markt zu mieten in dem gesuchten und luxuriösen Projekt der "Migdal Hanesharim", mit einer prächtigen Eingangshalle, einer Wache am Eingang und Tiefgarage. Im 7. Stock, ein neues Büro und hochstehendes mit einer Bruttofläche von 141m2, mit zwei Ausstellungen. Es bietet einen grün…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Wohnviertel Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Wohnviertel Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Wohnviertel Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Wohnviertel Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Alle anzeigen Wohnviertel Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Wohnviertel Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Chadera, Israel
von
$751,120
BZH RE/MAX Hadera von Rachel Benguiguigui präsentiert in Exklusivität eine hervorragende 5-Zimmer-Wohnung, ruhig und hell in einem schönen Steinhaus! Eigenschaften: - Große renovierte Wohnung von 5 Zimmern von 120 m2 - Schöne Küche - Komfortables Wohnzimmer mit schönem Buchtfenster - 12 m2 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Alle anzeigen Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Netanja, Israel
von
$1,41M
Wohnung zu verkaufen in Netanya! In Nof Hataylet, Bezirk Nat600, Wohnung von 130 m2, sehr geräumig, in einem luxuriösen Turm mit einem ewigen Blick auf das Meer. 22 m2 Balkon. Inklusive einem Keller und Privatparkplatz und Schwimmbad!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen