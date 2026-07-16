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Wohnquartier Superbe 3 pieces renove architecturellement a cote de basel

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35116
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehoshua Bin Nun, 69

Über den Komplex

Neu im Verkauf ausschließlich Bei 69 Yehoshua Ben Nun Street, ruhige Straße nahe Hayarkon Park Im Herzen des alten Nordens (bei Nordau Boulevard) 3-Zimmer-Wohnung mit architektonischem Design und High-End-Finish. Fläche von 75 m2 (je nach Kadastre) 4. Stock mit Aufzug Gut gepflegtes Gebäude Anwesenheit von Schutz im Gebäude

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Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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