  2. Israel
  3. Jerusalem
Wohnquartier Panorama sud ouest residence recente

Jerusalem, Israel
$877,800
ID: 33996
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

✨ NEU – MEKOR HAIM ✨In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar entfernt, in der Nähe der grünen Promenade des HaMesila Parks, der direkt nach Moshava Germanit führt, und gegenüber den Geschäften und Supermärkten von Talpiot. Das Hotel liegt in einem neuen Boutique-Gebäude mit schöner Lobby und Aufzug in Shabbat, entdecken Sie diese schöne 3-Zimmer-Wohnung im 7. Stock, bietet Komfort, Licht und außergewöhnliche Aussicht. Mit einer Fläche von 66 m2 Innenräumen + 4 m2 Balkon genießt die Wohnung eine nach Süden ausgerichtete Ausrichtung und garantiert absolute Helligkeit den ganzen Tag. Das mit Licht gebadete Wohnzimmer öffnet sich auf einen Balkon mit Panoramablick auf die Berge, einen unverbauten, spektakulären Blick. Die komplett aufgerüstete Küche wird verkauft: ✔️ Backofen ✔️ Gasherd ✔️ Zwei Waschbecken ✔️ Waschmaschine ✔️ Trockenmittel Die Wohnung umfasst auch: • Mamad (starkes Zimmer) • Modernes Badezimmer mit Dusche • Bodenheizung • Zentrale Klimaanlage Die Immobilie wird mit einem unterirdischen Parkplatz und einem privaten Keller verkauft, einem zusätzlichen, sehr gefragten Komfort. ??? Eine helle, funktionale und ideal gelegene schlüsselfertige Wohnung. ?? Vorgeschlagen zu einem ausgezeichneten Preis für den Sektor. Am Fuße der Zukunftslinie von Tramway!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
von
$4,98M
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Netanja, Israel
von
$642,675
Wohnviertel 2 pieces nouvel immeuble luxueux centre ville
Jerusalem, Israel
von
$2,006
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Chadera, Israel
von
$843,315
Wohnviertel Top affaire
Jerusalem, Israel
von
$1,30M
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Chadera, Israel
von
$717,915
BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera bietet Ihnen eine außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnung im Herzen des Hadera Parks! Eigenschaften: - Fläche von 105 m2, - 17. Stock auf 19, - Super Terrasse von 40 m2, - Blick auf den Ecopark, - Ein geräumiges und helles Wohnzimmer, - Ei…
Immobilier.co.il
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
Gelegen in einer ruhigen Straße mit einem europäischen Charakter, zwischen Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim und der Küste (300 m). Beliebte Gegend mit Baumgassen, Cafés, Geschäften und Dorfgeist. Zu Fuß: Strände, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, Restaurants, zukünftige Straßenbahn. Etwa 70 m2 …
Immobilier.co.il
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,48M
Für exklusiven Verkauf Im Herzen der Stadt, 57 rue Melchett In der Nähe von Ben Zion Boulevard und ein paar Schritte von Rothschild Boulevard In einem neuen Boutique-Gebäude Wunderschönes Duplex-Penthouse, geschmackvoll eingerichtet 4 Zimmer, 5. Stock, Westansicht 112 m2 + etwa 32 m2 sonnig…
Immobilier.co.il
