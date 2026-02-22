  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre

Wohnquartier Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre

Aschkelon, Israel
von
$432,630
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33751
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
ausgezeichnetes Investitionsprodukt, Nichtbeschäftigungsquote 0. Zentrale Lage, Neubau

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Grand jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,00M
Wohnviertel Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Israel
von
$395,010
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Aschkelon, Israel
von
$432,630
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Alle anzeigen Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Sehr schöne und große 3 Zimmer von 140 m2 ( 5 Zimmer originelle Möglichkeit, es in seinem Zustand mit Leichtigkeit und hat weniger Kosten) Terrasse von 11 m2 mit Panoramablick auf Jerusalem, 2 Bäder, + 2 Parkplätze und 1 Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Alle anzeigen Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Aschdod, Israel
von
$1,975
mieten, Ferienwohnung 5 Zimmer Kineret 2, in einem niedrigen Gebäude von 4 Etagen mit nur 2 Wohnungen pro Etage. Inklusive einem mamad (safe room), einem Balkon und natürlich einem Aufzug. Geräumige Wohnung, sehr hell, mit herrlicher Aussicht. Ideale Lage: 1 Gehminuten vom Einkaufszentrum Yo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Ra’anana, Israel
von
$3,92M
Schönes Haus mit 7 Zimmern mit Pool. Große Volumina . privater Aufzug . Schöner Garten. Ruhige Nachbarschaft und Suche. Ost von Raanana
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen