  Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Chadera, Israel
$465,548
Letzte Aktualisierung: 23.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

BZH Kleine, sehr nette 3-Zimmer-Wohnung exklusiv im Herzen des Stadtzentrums und ruhig in Hadera! Eigenschaften: - Ferienwohnung 3 Zimmer von ca. 70 m2, - Terrasse, - Ja. Im 4. Stock auf 6, - Aufzug, - Cadastre! - Tolle Lage! - Toller Preis! Am Fuße des Gebäudes, ein Carrefour Supermarkt, ein Kindergarten und ein paar Minuten vom Busbahnhof und den Straßen. In der Nähe der französischsprachigen Gemeinde Kavod Hatorah. Ausgezeichnete Investition! Premium-Vermietung! Raphel Benguiguigui, RE/MAX Hader Berufslizenz 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Hypotheken-Rechner

Wohnquartier Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Chadera, Israel
von
$465,548
