  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Wohnquartier Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Tel-Aviv, Israel
von
$956,175
20.02.26
$956,175
07.04.25
$856,745
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 25684
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung, entworfen von einem Architekten, mit Parkplatz und Lagerung im hochbegehrten Four Florentine Projekt, zu einem attraktiven Preis. Ort: - 5 Minuten von Neve Tzedek - 5 Minuten von Rothschild Street und HaMasila Park - Flohmarkt und mehr. Eigenschaften: - Geräumiges Wohnzimmer und Küche mit Zugang zu einer Sonnenterrasse westlich - Hell und luftig - Großes Zimmer mit Zugang zur sonnigen Terrasse - 3. Stock (mit Aufzug) - 51 m2 gebaut + 7 m2 sonnige Terrasse - Schöne und einladende Eingangshalle - Qualitätsprojekt mit Kaffee rund - Privatparkplatz - Lagerung von 7 m2, hohe Decke Preis: NIS 3,050.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Aschdod, Israel
von
$2,51M
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Wohnviertel A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,26M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Aschkelon, Israel
von
$479,655
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$3,07M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
von
$956,175
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Dieses charmante und helle Apartment im europäischen Stil bietet eine komfortable Wohnumgebung in einer idealen Lage. Mit einer Fläche von 89 m2 befindet es sich im 3. und oberen Stock eines renovierten und gepflegten Gebäudes. Es umfasst drei sorgfältig gestaltete Zimmer: ein geräumiges Woh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Jerusalem, Israel
von
$937,365
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,724
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen