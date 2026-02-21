  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv

Wohnquartier Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$5,957
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33844
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$627,000
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,45M
Wohnviertel Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,957
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Aschdod, Israel
von
$2,539
Selten zu vermieten: hervorragende 5-Zimmer-Wohnung in einer der schönsten Residenzen von Ashdod, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Terrasse mit Meerblick und Zugang zu einem Pool in der Residenz, für eine außergewöhnliche Wohnumgebung. Die Wohnung besteht aus 4 Schlafzimmern, einem …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aschdod, Israel
von
$1,00M
Zum Verkauf – schöne 5-Zimmer-Wohnung in der Kineret Street in Ashdod (Nachbarschaft Youd Alef). Komplett neu renoviert, bietet es eine Fläche von 170 m2 mit zwei geräumigen Balkonen. Das Apartment ist klimatisiert und verfügt über einen eigenen Parkplatz und einen Keller. Das Hotel liegt im…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Aschdod, Israel
von
$1,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen