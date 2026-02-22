  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Espaces de bureaux guivat shaoul

Wohnquartier Espaces de bureaux guivat shaoul

Jerusalem, Israel
von
$812,592
6
ID: 33801
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$987,525
Wohnviertel Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Chadera, Israel
von
$714,780
Wohnviertel Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Wohnviertel Bien situer
Jerusalem, Israel
von
$1,787
Wohnviertel Bon emplacement bonne occasion investi
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Wohnquartier Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$812,592
Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$1,10M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Zum Verkauf in Arnona, nach Wohngebiet von Jerusalem gesucht, 65 m2 Wohnung bietet ausgezeichnete Lebensqualität, ideal für eine Familie mit jungen Kindern oder für eine sichere Immobilieninvestition. Das Hotel liegt im 2. Stock ohne Aufzug, besteht aus einem hellen Wohnzimmer mit offener Kü…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Alle anzeigen Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Wohnviertel Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Aschdod, Israel
von
$2,51M
Unabhängige Villa zum Verkauf in Ashdod Auf einem Grundstück von 315m2, Villa von 265m2 Wohnfläche links auf einem Wohnzimmer und Küche im Erdgeschoss, die Schlafzimmer und Badezimmer auf dem Boden, sowie ein möbliertes Keller mit Blick auf einen Innenhof. Sehr schöne Außenanlagen vervollstä…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
