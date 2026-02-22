  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Tres grand centre raanana immeuble recent

Wohnquartier Tres grand centre raanana immeuble recent

Ra’anana, Israel
von
$1,09M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33476
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sehr selten. Stadtzentrum Raanana. Straße hat einen einzigartigen Sinn in der Nähe von allen Kommoditen. Groß und geräumig. Sehr großes Wohnzimmer. Große Zimmer. Mamad. Parkplatz. Terrasse von 13 m2.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$4,389
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,77M
Wohnviertel Bon emplacement
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Aschkelon, Israel
von
$454,575
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,09M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
Eine kürzlich erbaute Wohnung, ideal gelegen, nur wenige Schritte vom Strand und dem lebhaften Stadtzentrum von Tel Aviv entfernt. Neue 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse – Near the Dizengoff Centre 4 Zimmer, 83 m2 Geräumige sonnige Terrasse von 10 m2 Wohnzimmer mit offener Küche Parental Suite …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Alle anzeigen Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
NEVE TZEDEK – FACE SEA Wohnung 2 Zimmer – Neues Gebäude des Standes Ort: Herz von Neve Tzedek, einer der renommiertesten Viertel von Tel Aviv Blick auf das Meer und das Tayelet In der Nähe: Cafés, Geschäfte, Suzanne Dellal, Restaurants, Galerien, Transport Objektbeschreibung: Innenfläche: …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Wohnviertel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Wohnviertel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Wohnviertel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Wohnviertel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Wohnviertel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Aschkelon, Israel
von
$479,655
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen